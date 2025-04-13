İktidarı Trump’la yakınlaşma üzerinde eleştiren Baş, muhalefeti ise en kritik dönemlerde iktidarın değirmenine su taşımakla eleştirdi.

Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen kongrede önce Bağımsız Türkiye Partisi Çorum İl Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Mevcut başkan Mehmet Ali Tanık'ın yeniden güven tazelediği kongrede yeni yönetim oluşturuldu.

HAYDAR BAŞ ANILDI

Daha sonra partinin kurucu Genel Başkanı merhum Prof. Dr. Haydar Baş için vefatının 5. yıldönümü nedeniyle anma programı yapıldı. Programda Baş'ın siyasi hayatı ve mesajları ekrana yansıtıldı.

Kongrede son olarak kürsüye BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş çıktı. Konuşmasında iktidara yönelik eleştirilerini sıralayan Baş, ana muhalefet partisi CHP'yi de her seçim öncesi iktidara yardımcı olmakla suçladı.

“BAĞIMSIZLIĞIMIZI VE CUMHURİYETİMİZİ KİMSE ALAMAYACAK”

Konuşmasına, “Bağımsızlığımızın mücadelesini hiç kimse bizim elimizden alamayacak. Cumhuriyet mücadelesini nasıl verdiysek o cumhuriyeti bizim elimizden hiç kimse alamayacak. Şuan ülkemizde bunlarla bir kavga var. Milletin cumhuriyetiyle, özgürlüğüyle, hürriyetiyle bir kavga var” diyen Baş, bu kavga olurken dünyada da enteresan gelişmelerin yaşandığını söyledi.

“AMERİKA VE İSRAİL’İN PROJESİNE ONAY MI VERİYORSUNUZ”

Son günlerin en önemli gündeminin Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için ‘Benim iyi bir dostum’ demesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı bir programda Trump için ‘benim dostum’ demesi olduğunu kaydeden Baş, “Dostunuz Gazze’yi tatil köyü yapmak istiyor. Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak görüyor. Amerikan ve İsrail tarihinde ilk kez Trump, ‘Kudüs İsrail’in başkentidir’ dedi.



Ülkelerin dostu olmaz çıkarları olur denilirdi. İş döndü dolaştı bir dostluk hadisesi peyda oldu. ABD’nin eski Dışişleri bakanlarından Henry Kissinger’ın önemli bir sözü var. Henry Kissinger, ‘Amerika’yla düşmanlık tehlikelidir ama dostluk ölümcüldür’ diyor.

Trump Erdoğan’a ‘Suriye’yi aldın” diyor. Amerika ile Türkiye arasında bir yakınlaşma var ve bunun merkezinde Suriye olduğu belli. Gazze’yi boşaltmaya onay veriyorsan Amerika ve İsrail’in projesine de onay veriyorsundur” şeklinde konuştu.

“YÜZLERCE GENÇ BAYRAMI HAPİSHANEDE GEÇİRDİ”

İktidarın 2025 yılın aile yılı ilan ettiğini ancak 301 gencin bayramı ailesinden uzak hapishanede geçirdiğini belirten Baş, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“CHP gelince PKK’lıları serbest bırakacak dediler yapılan iş ortada. Ne diyoruz ayinesi iştir kişini lafa bakılmaz. Özgür basından bahsederler. Ama size sorsam desem ki AYM Başkanı’nın ismi ne birçoğunuz bilmez, Genelkurmay Başkanı’nın ismini birçoğunuz bilmez. RTÜK Başkanı’nı ismini ise herkes biliyor. Eskiden RTÜK’ün hiçbir şeyini bilmezdik.”

“MUHALEFET DE SORUNLU”

“Bir iktidar, bir siyasi çok güzel şeyler anlatıyor olabilir. Ama onların yaptıklarına bakmamız lazım. Bu sadece iktidarın bir problemi mi? Muhalefete sorsan anayasanın, kanunların bekçisi. Ama 3. kez aday olamayacak olan Erdoğan’ın adaylığını meşrulaştıran da kendileri. Anayasa’ya göre Erdoğan bir kez daha aday olamaz. Ama bunu meşrulaştıran, kalkıp da gel hadi yarışalım diyen ana muhalefetin kendisi.

DEM’le AK Parti’nin yakınlaşması var. 13 yıl üstüne ilk görüşmeler gerçekleşti. Erdoğan, anayasa değişikliğine gitmek için DEM’i yanına almak istiyor. Cumhur ittifakının vekil sayısı yetmiyor. DEM’i yanına alması da yetmiyor. Erdoğan, mecliste grubu olan diğer partilere güveniyor. Peki, bu partiler meclise nasıl girdi? Atatürk’ün partisinin listeleri ile girdiler. AK Parti’ye en büyük desteği verecek olanlar da onlar görünüyor.

Evet, ana muhalefet haksızlığa uğruyor, belediyeleri haksızlığa uğruyor bunları görüyoruz ama bu muhalefet dönüyor dolaşıyor iş kritik bir seviyeye geldiğinde nedense Erdoğan’ın işine yarayan şeyler yapıyor.”



“TÜRKİYE’NİN ANAYASA SORUNU YOK”

Bu ülkenin, bu muhalefetin gidişatından memnun değiliz. Bu milletin bir 5 yılı daha çalınmasın. İktidarıyla muhalefetiyle aynı yolda ilerliyorlar. Rotaları, hedefleri aynı. Anayasa değişikliği gündemi hiç düşmüyor. Anayasanın değişmesini iktidar da muhalefet de istiyor.

Türkiye’de Kürt sorunu, anayasa sorunu yok. Türkiye’de siyaset sorunu var.

Türkiye bağımsız olmadığı sürece hiçbir şey ifade etmez. Tarımda dışa bağımlıyız, sanayide dışa bağımlıyız, savunmada dışa bağımlıyız, enerjide dışa bağımlıyız. Sloganda ise tam bağımsız Türkiye. Kimi kandırıyorsunuz? Her şeyde dışa bağımlı bir ülke olduk. Nesiller geleceklerini dışarıda görüyorlar. 23 yıllık iktidar döneminde kaç eğitim bakanı değişti, kaç sistem değişti bilmiyoruz. 23 yılda bu kadar değişikliğin sebebi doğruyu arıyor olmaları değil. Nesil sorgulamasın, araştırmasın, itiraz etmesin, ne anlatılıyorsa ona boyun eğsin istiyorlar.”