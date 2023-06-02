Çorum’un eski CHP il başkanlarından merhum Av. Cemal Solmaz ile emekli öğretmen Ali Naki Solmaz’ın ablaları, Beyin Cerrahi Uzmanı Em.Tb.Alb. Prof.Dr. İlker Solmaz ile CHP milletvekili aday adaylarından Av. Dinçer Solmaz’ın halaları, Mehmet Solmaz’ın eşi, Abdullah, Selma, Sema ve Süheyla Solmaz’ın anneleri Döndü Solmaz (86), Ankara’da kanser tedavisi görmekte olduğu hastanede, önceki akşam saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen hakka yürüme erkânının ardından Gökçepınar köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP İl Başkanı Ümit Er, 22. Dönem CHP Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.