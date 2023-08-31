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Ünlü sanatçılar Zara, Hüseyin Kağıt, Ece Mumay ve Ankaralı Yasin’in halk konseri vereceği sunuculuğunu ise ünlü sanatçı Nilay Dorsa’nın yapacağı Geleneksel Dolma, Turşu, Çilek Festivali ilk gününde büyük bir ilgi gördü. Festival kapsamında İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşların katılımı ile Yöresel ürün pazarının açılışı yapıldı. 13 çocuğun katılımı ile Yavaş Bisiklet Sürme Yarışması’nda birinciliği Berat İnce kazanırken, yerel sanatçılar Funda ve Ferdi birbirinden güzel şarkılarla vatandaşları coşturdu.

Geleneksel Dolma, Turşu, Çilek Festivali’nin ilk günün finali ise gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye muhteşem bir giriş yapan Hüseyin Kağıt oldu. Ünlü sanatçı Hüseyin Kağıt hayranlarından büyük alkış aldı.

Etkinliklerde sahne alan sanatçılara plaket veren İskilip Belediye Başkanı Sülük de gecede yaptığı konuşmada; “Vatandaşlarımızı her zaman sanat ve sanatçıyla buluşturmaya ve ilçemizin tanıtımına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Sahne alan tüm sanatçılarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerime, sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Festival etkinlikleri kapsamında bugün saat 21.00’de Ankaralı Yasin, yarın saat 21.00’de ise Ece Mumay sahne alacak.