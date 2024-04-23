Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.

İran-İsrail arasındaki gerilimin tam teşekküllü bir savaş evrilme ihtimali azalmış durumda. Türkiye açısından döviz kuruna ilişkin belirleyici olan kritik faiz verisi de perşembe günü (25 Nisan) açıklanacak.

Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) mart ayında yaptığı gibi politika faizinde bir sürprize imza atar mı?

Ekonomistler sürpriz beklemiyor; Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50'de sabit tutacağını tahmin ediyor. Deutsche Bank gibi önemli kuruluşların öngörüsü de bu yönde.

Peki dolar ve Euro kaç TL?

Dolar saat 10.25 itibarıyla 32,65 TL'den işlem görüyor.

Euro ise 34,75 TL seviyelerinde seyrediyor.