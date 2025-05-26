Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı İbrahim Doğan, meclise sunulan trafik cezalarının artırılması ile ilgili düzenlemeye dair görüş ve düşüncelerini açıkladı.

Düzenlemenin vatandaşın can ve mal güvenliği için elzem olduğuna dikkat çeken Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı İbrahim Doğan, kanunun uygulanması sürecinde ülkede tedarik zincirinin aksamaması, ekonominin sekteye uğramaması için, ömrünü yollarda geçiren ticari araçlar ve şoförlerin aynı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

'Trafik cezalarında ticari araçlara opsiyon ve esneklik tanınması gerektiğini dile getiren Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı İbrahim Doğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi: “Trafik Cezalarının artırılması ve Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme ile ilgili Trafik kanunundaki düzenleme; tabi ki vatandaşın can ve mal güvenliği için elzemdir. Devletimiz bu hassasiyetle hareket etmektedir. Lakin gerek para cezaları, gerek ceza puanları, gerekse bir suça hem para, hem ehliyet puanı, hem aracın trafikten meni, hem de ehliyetin iptali ve bu yaptırımlara hayatı boyunca bir ticari aracın (kamyon/tır ticari taksi, dolmuş ve otobüs) bir yılda yapacağı yolu km'yi ömrü boyunca ancak yapacak hususi araçlarla aynı mevzuata kanuna tabi tutulmak en hafif tabirle haksızlıktır.

'BİR SUÇA BİRDEN

FAZLA CEZA OLMAZ'

Hayatı boyunca bir ticari aracın bir yılda yapacağı yolu veya sürüş süresini yapamayacak araçlarla, tedarik zincirinin aksamaması, ekonominin sekteye uğramaması için ömrünü yollarda geçiren ticari araçlar ve şoförleri aynı şekilde değerlendirilemez. Ceza puanları başta olmak üzere trafik cezalarında ticari araçlara opsiyon ve esneklik tanınmalıdır. Meslek teşkilatları ve devlet ricali bu hassasiyeti göz önünde bulundurmalıdır”

Editör: SELDA FINDIK