Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Dodurga Bey Helvası'nın ilçenin geleneksel lezzetlerinden olduğu belirtildi.

Her yıl Kadir Gecesi'nde vatandaşlara Dodurga Bey Helvası ikram edildiği aktarılan açıklamada, "Tak Tak Helvası olarak da bilinen tatlımızdan bu yıl da ilçemizdeki Kizilkanat, Fatih, Şeyh Habib, Esentepe ve Osmangazi camilerinde vatandaşlarımıza ikramda bulunduk." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, leblebi unu ve pekmezden yapılan yöresel lezzeti her yıl Kadir Gecesi'nde vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.