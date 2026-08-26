Dodurga’da tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerin kaliteli tohuma daha kolay ulaşması amacıyla kurulan Tohum Eleme Tesisi hizmete açıldı. Saatte 2,5 ton eleme kapasitesine sahip tesis, çeltik, arpa, buğday, mercimek ve nohut tohumlarının temizlenerek ekime hazır hale getirilmesine katkı sağlayacak.

Çorum Valiliği İl Özel İdaresi desteği, Dodurga Çeltik Komisyonu ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Tohum Eleme Tesisi, düzenlenen programla hizmete alındı.

Açılış programına AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, köy muhtarları ve üreticiler katıldı.

SAATTE 2,5 TON TOHUM ELEYEBİLİYOR

Tesiste bulunan selektör makinesi, saatte 2,5 ton tohum eleme kapasitesine sahip. Çeltik, arpa, buğday, mercimek ve nohut tohumlarının elenerek yabancı maddelerden, kırık ve düşük kaliteli tanelerden ayrıştırılması sağlanacak.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, tesisin çiftçilerin emeğine ve tarımsal üretime değer katacağını belirterek, “Üreticilerimizin modern tarım imkânlarından yararlanmasını sağlayan bu önemli tesisin Dodurga’mıza ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ÜRETİCİNİN MALİYETİ AZALACAK

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tesis sayesinde üreticilerin kendi işletmelerinde kullanmak üzere ayırdıkları tohumlukların daha temiz, homojen ve ekime uygun hale getirileceği belirtildi.

Tesisin; tohum hazırlama maliyetlerinin azaltılması, kaliteli tohum kullanımının yaygınlaştırılması, verim ve ürün kalitesinin artırılması ve tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi