Alpagut köyü ile Gümüşkedi mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, yangına 70 personel ve 13 araçla müdahale edildiğini söyledi.

Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını belirten Dağlı, "Dodurga İlçesi Alpagut köyü mevkisindeki orman yangınına müdahale etmek üzere Çorum merkezinden su ikmal aracı, dozer, 3 personel, İskilip ilçesinden 2 arazöz, bir su tankeri, 5 ilk müdahale pikap, 40 personel, Osmancık ilçesinden 20 tonluk su tankeri, bir dozer, 20 personel, Dodurga Belediyesinden su tankeri, 3 personel, AFAD İl Müdürlüğümüzce bir araç ve 4 personel olmak üzere sahada 70 personel ve 13 araçla yangına müdahale edilerek 22.30 civarında kontrol altına alınmıştır." dedi.

Dağlı, güvenlik güçlerinin önlem aldığı bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Dodurga ilçesine bağlı Alpagut köyü yakınlarında dün ormanlık alanda yangın çıkması üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.

Editör: AA AJANS