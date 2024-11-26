Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever ve Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Dodurga Belediyesi Kongre Merkezindeki etkinlikte öğretmenlere karanfil verdi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, oratoryo gösterisi ve müzik dinletisinin yapıldığı etkinlikte davetlilere öğle yemeği ikram edildi.

Etkinlikte ayrıca, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Örkeni İlçe Emniyet Amiri Özkan Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru da katıldı.