Çorum’un Dodurga ilçesinde İlköğretim Haftası, törenle kutlandı.

Mustafa Kemal İlkokulu'nda düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Törende konuşan Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, programa katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerin şiir okuduğu ve koronun sahne aldığı etkinlik, bayrak teslim töreniyle sona erdi.

Etkinliğe Kaymakam Yıldırım’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mustafa Guzey, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özdoğru, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Muhabir: AA AJANS