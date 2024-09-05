İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen planlama toplantısında, okul müdürleriyle birlikte yeni eğitim-öğretim yılının stratejik adımları masaya yatırıldı.

Toplantı, Dodurga Anadolu Çok Programlı Lisesi'nde gerçekleştirildi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru’nun başkanlığında, şube müdürleri Vehbi Gümüş ve Sait Yalçın ile ilçedeki tüm okul müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, Türkiye genelinde uygulanacak olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin detaylı olarak incelenmesi ve bu modelin okullarda nasıl hayata geçirileceği yer aldı. Bu kapsamda, eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının planlanması ve bu eğitimlerin hangi konularda yoğunlaşacağı kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, son dönemde değişen eğitim yönetmelikleri üzerinde duruldu. Bu değişikliklerin okullarda nasıl uygulanacağı ve bu süreçte karşılaşılabilecek zorluklar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Bakanlığın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği eğitim faaliyetleri çerçevesinde, Dodurga ilçesindeki okullarda yürütülecek projeler ve bu projelerin takibi konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimde tasarruf tedbirleri de toplantının önemli konularından biriydi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda, okullarda alınması gereken önlemler ve bu önlemlerin nasıl hayata geçirileceği ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

TAŞIMALI EĞİTİM VE KURA

SİSTEMİ DEĞERLENDİRİLDİ

Dodurga’daki taşımalı eğitim sistemi ve bu sistemin nasıl daha verimli hale getirilebileceği üzerine görüşler bildirildi. Özellikle anasınıfı ve 1. sınıflarda uygulanacak olan kura sistemi hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler yapıldı. Bu sistemin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve ailelerin bu süreçte bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı. Toplantıda ayrıca, okullarda uyulması gereken genel kurallar ve disiplin önlemleri de gözden geçirildi. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde tüm okulların bu kurallara uygun şekilde hazırlıklarını tamamlamaları gerektiği belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, toplantının sonunda okul müdürlerine, gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etti. Özüdoğru, yeni eğitim-öğretim yılının Dodurga ilçesi için başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, toplantıyı sona erdirdi. Bu toplantının ardından, ilçedeki okulların yeni eğitim yılına en iyi şekilde hazırlandığı ve belirlenen hedeflerin başarıyla gerçekleştirileceği mesajı verildi.

Editör: HABER MERKEZİ