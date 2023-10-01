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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 121 kilo 600 gram esrar, 150 bin 500 kök skunk bitkisi ile 200 bin 120 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bulup adalete teslim etmek amacıyla Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Alpdullah Açıcı Operasyonu düzenlendi.



Kutlu Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 47 kilogram toz esrar, 74 kilogram kubar esrar, 150 bin 500 kök skunk bitkisi, 200 bin 120 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Bir evde de 380 gram kubar ve 220 gram toz esrar, av tüfeği, hassas terazi ile 15 fişek bulundu.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Ele geçirilen kenevir ve skunk bitkileri numune alındıktan sonra imha edildi.