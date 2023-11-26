Tahmini Okuma Süresi: dakika

Belediye personeli, Dünya Diş Hekimleri Günü’nde, diş hekimlerine sürpriz yaptı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, diş hekimlerine ve poliklinik çalışanlarına karanfil takdim etti.



YAĞBAT’TAN ZİYARET

Diş Hekimleri Günü nedeniyle Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Abdullah Paydar’ı ziyaret etti.

Diş Hekimleri Günü’nü kutlayan Başkan Yardımcısı Yağbat, günün anısına çiçek takdim etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın selamını ileten İsmail Yağbat “Toplum sağlığının korunmasında önemli bir rol üstlenen diş hekimlerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Abdullah Paydar da nazik ziyaret için Yağbat’a teşekkür etti.