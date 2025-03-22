Voleybol İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, maçlar 11-13 Nisan tarihlerinde Edirne, Sakarya, Kastamonu, Sivas, Trabzon, Bursa, Çankırı, Gümüşhane, Muğla-Fethiye, Afyonkarahisar, Konya, Nevşehir, Adana, Gaziantep, Malatya ve Batman olmak üzere 16 grup merkezinde oynanacak. Tek devreli lig statüsüne göre oynanacak maçlar sonunda gruplarını birinci bitiren 16 takım yarı final grubuna yükselecek.

Çorum şampiyonu Dinamikspor, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Ankara üçüncüsü ile birlikte Çankırı grubunda mücadele edecek.