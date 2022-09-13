Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur’an-ı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur’an-ı Kerim’i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla, 6 ay süreli “Hüsn-i Tilavet Kursu” düzenleneceğini duyurmuştu.

2022 Yılı Hüsn-i Tilavet Kursu'na katılabilmek için başvuru yapan ilimiz merkez ve ilçe müftülüklerinde görevli 61 personel, il müftülüğünde düzenlenen kursiyer seçme sınavında ter döktü.

Samsun Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Metin Koca’nın başkanlığında yapılan sınavda, İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Hasan Kazancı ve Ortaköy İlçe Müftümüz Abdullah Çolak komisyon üyesi olarak görev aldı. Komisyonun değerlendirmeleri sonucunda; kursiyer seçme sınavına katılan 8 din görevlisi “Hüsn-i Tilavet” eğitimi almaya uygun görüldü.

(Volkan SINAYUÇ)

