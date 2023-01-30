Nazilli galibiyetinin büyük bir moral kaynağı olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, galibiyet serisinin başlangıcı olduğunu ifade ederken, “devamı gelecek” dedi.

Kaçırdıkları goller ve yedikleri basit goller nedeniyle kızgın olduğunu da dile getiren teknik patron Tahsin Tam, taraftarlardan da tüm futbolculara aynı şekilde davranmalarını ve sahiplenmelerini istedi.

MUTLUYUZ

Nazilli maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, baştan sona üstün oynadıklarını kaydeden Tahsin Tam, “Kazanmak istiyorduk. Konsantrasyonumuz bu yönde çok yüksekti.

Başından sonuna kadar üstün oynadığımız maçta 3 puan aldığımız için mutluyuz.

İlk yarıda ve ikinci yarıda isabetli pas bağlantıları kurarak, olumlu geçişler yaptık ve geliştirdiğimiz kanat ataklarıyla etkili pozisyonlar yakaladık.

POZİSYON VERMEDEN 2 GOL YEDİK

Maç boyunca topa hakim olan ve oyunu kontrolünde tutan taraf olduk. Rakibin geriden attığı uzun toplara iyi reaksiyon verdik ve maç boyunca etkili olma fırsatı vermedik. Pozisyon vermediğimiz maçta anlık konsantrasyon eksikliği sonrası kalemizde 2 gol görmemize rağmen taktik ve oyun disiplininden kopmayarak, olumlu bir görüntü sergiledik. Maç boyunca birçok gol pozisyonuna girdik ve bunlardan 4 tanesini değerlendirerek galip gelmeyi başardık.

Oyuncularımızı ortaya koydukları iyi oyun ve mücadele için tebrik ediyorum. Bizi destekleyen taraftarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz.

CANIMI SIKTI

Çok da mutluyuz. Tabii, daha fazla gol atabilir miydik? atabilirdik. İki tane daha gol atabilsek, sıralamada bir üst sıraya çıkartacaktı. O fırsatları yakaladık ama atamadık. O konuda biraz kızgınlığım var tabii. Yediğimiz gollerde de, en iyi yaptığımız şeylerden biri gol yememekti. Bu maçta yediğimiz basit goller canımı sıktı. Daha fazlasını atıp, oyun disiplininden hiç taviz vermeden devam etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

GENİŞ VE KALİTELİ BİR KADROYA SAHİBİZ

Devre arasında transfer edilen oyuncuların takıma uyum sağlamaya başladıklarını da kaydeden Tam, “Yeni gelen oyuncularla diğer oyuncularımız birbirlerini daha iyi anlamaya ve tanımaya başladılar. Geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olduk. Oyuncularımızdan en üst seviyede verim almaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızdan ricam, bizde eski ve yeni diye bir şey yok. Hepsi bizim oyuncularımız. Hepsi Çorum FK markasına ve Çorum şehrine hizmet eden oyuncular. Hepsini kucaklamalarını istiyorum. Onlar terlerini bu şehir için sahada döküyorlar. Kazanmak için performanslarını fazlasıyla ortaya koyuyorlar” dedi.

SERİNİN BAŞLANGICI OLSUN

4-2’lik Nazilli Belediye galibiyetinin serinin başlangıcı olduğunu da kaydeden Tahsin Tam, “Galibiyeti, Çorum halkına, bizi destekleyen taraftarımıza, Başkanımıza, yöneticilerimize, dışarıdan destek veren, bu şehrin ileri gelenlerine hediye ediyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler. Biz onları mutlu etmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah seriye devam edeceğiz, devamı gelecek. Bu galibiyet, seri başlangıcı olsun” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

