Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) E grubu 3.hafta maçında Çorum Belediyespor deplasmanda Merzifon Belediyespor’un konuğu oldu. Merzifon İlçe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Merzifon Belediyespor ilk periyodu 26-11, ikinci periyodu da 20-17 kazanarak ilk yarıyı 46-28 önde kapattı. Üçüncü periyotta toparlanan Çorum’un dev adamları başa başa oynadığı periyodu da 15-14 kaybetti. Dördüncü periyotta hata yapmaya ev sahibi Merzifon Belediyespor bu periyodu da 16-12, maçı da 77-54 farklı kazandı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi bu yenilgi ile haftayı 4 puanla kapatırken, lider Merzifon Belediyespor ise 3’de 3 yaparak 6 puana yükseldi.

Çorum’un dev adamları 24 Mart Pazartesi günü 4.hafta maçında Ankara’da Türk Telekom takımı ile karşı karşıya gelecek.