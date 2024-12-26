Çorum’un tanınmış avukatlarından Derya Öztekin’ in dayısı, Sungurlu Eski Belediye Başkanı Fevzi Örslü ve merhum Halit Örslü nün kardeşleri Şaban Örslü hayatını kaybetti.

Şaban Örslü’nün cenazesi Sungurlu’da öğle namazının ardından Ulu Camii’de kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ