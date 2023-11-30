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Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, Bayat Mahallesi Muhtarı Fikret Külcü ve Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir’i ziyaret ederek kendileriyle mahallelerin sorunlarını ve çözüm yollarını istişare eden önceki dönem Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Dere, belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerden bahsetti.



Muhsin Dere, “Muhtarlarımızla kuracağımız güçlü bağ ve samimiyetle Çorum’umuz için çalışacak ve üreteceğiz” şeklinde konuştu.