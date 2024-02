Çorum Belediyesi’nin deprem bölgesine ilk ulaşan ekip olduğunu kaydeden Aşgın, “Afetin hemen ardından arama kurtarma ekipleriyle, iş makineleriyle ve yardım TIR’ları ile deprem bölgesine ulaşan Çorum Belediyesi, depremzede vatandaşlarımızın yanında oldu. 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından tüm imkanlarıyla yardım seferberliğine katılan Çorum Belediyesi, Afşin ilçesi başta olmak üzere birçok bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek verdi” dedi.



HER GÜN 60 BİN EKMEK

Çorum Belediyesi ekiplerinin sıcak yemek ikramıyla da zor günlerinde depremzede vatandaşların yanında olduğunu belirten Aşgın, mobil ikram aracıyla sıcak çorba, ekmek ve çay ikramı yapıldığını, ayrıca depremzedeler için ekmek üretimi yapan Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın her gün 60 bin ekmeği deprem bölgesine gönderdiğini bildirdi.

TIRLARLA YARDIM

Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarını yanı sıra yardımlar konusunda da büyük çaba sarf ettiklerini anımsatan Aşgın, “Tüm imkânlarını seferber ederek deprem bölgesine giden Çorum Belediyesi, araç ve ekipleriyle afet bölgesinde çalışma yaptı. Afşin’de enkaz kaldırma çalışmalarının ardından bozulan altyapının onarılması, su ve kanalizasyon ve asfalt çalışması yaptı. Çorum Belediyesi, deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına da mühendisleriyle destek verdi” dedi.



HAYIR ÇARŞISI KURULDU

Çorum Belediyesi’nin ilimize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için fuar alanı yanındaki Ticaret ve Sanayi Odası binasında hayır çarşısı oluşturduğunu söyleyen Aşgın, “Bir mağaza gibi hizmet veren hayır çarşısında, kıyafetten gıdaya kadar ihtiyaç duyulan birçok ürün afetzedelere ulaştırıldı” dedi.



“KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLDUK”

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Çorum Belediyesi’nin tüm birimleriyle teyakkuz halinde yardıma koştuklarını hatırlatan Aşgın, “Yaşadığımız her badirede olduğu gibi 6 Şubat depreminde de bir olduk, her zorluğu birlikte aştık. Her sıkıntıda olduğu gibi 6 Şubat’ta da depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Rabbim bir daha böyle büyük afetlerle bizi imtihan etmesin.” dedi. (Haber Merkezi)