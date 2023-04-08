Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisinde ilk önlisanslar verildi
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi alanında ilk önlisansların verildiğini, böylece 1,5 milyar dolarlık yatırımın sahaya yansıyacağını bildirdi.
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