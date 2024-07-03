Vali Zülkif Dağlı'ya ziyarette Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal da eşlik etti.

Deniz Yalıtım Ltd. Şti. sahibi Yurdagül Sivri, Vali Zülkif Dağlı ve beraberindeki heyete tesisleri gezdirerek detaylı bilgiler sundu. Ziyarete ayrıca; Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın ile bazı yetkililer de hazır bulundu.



Vali Dağlı, Yurdagül Sivri'den tesis hakkında aldığı bilgiler doğrultusunda, yerel işletmelerin daha da güçlenmesi için gerekli desteklerin süreceğini belirtti. Dağlı: “Çorum'un ekonomik ve sanayi altyapısının gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.