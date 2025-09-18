27 Mayıs 1960 darbesi ile iktidardan düşürülen Başbakan Adnan Menderes, 17 Eylül 1961 tarihinde, Yassıada’dan İmralı Cezaevi’ne nakledilerek burada idam edilmişti. Menderes’le birlikte, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan da, askeri mahkemenin kararıyla asılmışlardı. Menderes, Zorlu ve Polatkan, idamlarının 64. yılında dün, “demokrasi şehitleri” olarak anıldılar.

Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, 17 Eylül’ün bu haksız infazlar nedeniyle kara bir gün olarak tarihe geçtiğini, o gün Türkiye’nin demokratik kazanımlarına büyük darbe vurulduğunu belirterek, bugün de, kin ve ihtirasların sınır tanımadığı bir dönemden geçilmekte olduğunu söyledi.

Adnan Menderes’in, ülkemizin kalkınması, demokratikleşmesi, özgürlüklerin genişletilmesi adına çok önemli adımlar attığını ifade eden DP İl Başkanı Damar, “O dönemde, ekonomik kalkınma hızlandırılmış, köyden kente göç desteklenerek sanayileşmenin önü açılmıştı. Menderes, sadece bir siyaset adamı değil, aynı zamanda milletin gönlünde taht kurmuş bir halk önderiydi. O’nun ve arkadaşlarının kaybı, milletin vicdanında onarılmaz yaralar açmıştır” dedi.