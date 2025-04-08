Hatay’da demir korkuluklarda sıkışan köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi’nde bir köpek demir korkuluklara sıkıştı. Köpeğin demir korkuluklarına sıkıştığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi köpek kurtarıldı. Demir korkuluktan kurtarılan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Editör: İHA AJANS