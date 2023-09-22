Yalçın'ın Osmancık-Şenyurt Mahallesi'ndeki evinde gerçekleşen ziyarette İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Alay Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de bulundu. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.
İlk görev yeri Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik saldırıda, karne töreni sonrası evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, Yalçın kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.