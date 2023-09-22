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Ankara’daki Türkiye Şampiyonası’na katılacak Çorum Şampiyonu Minikler Halkoyunları Ekibi’nin seyahat giderlerinin karşılanması amacıyla Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen şenliğe CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak bağlama eğitmenleri Fikret Özpolat ve İsmail Bilgin sahne aldı. Özpolat ve Bilgin’in bağlama resitali beğeniyle izlendi.

Etkinliğin devamında Mustafa Çoksoy ve Emine Özten’in yetiştirdiği, 2 birincilik alarak Ankara’da Çorum’u temsil edecek olan Kadeş Halk Oyunları Ekibi tarafından folklor gösterisi gerçekleştirildi.

Semah gösterisine de yer verilen programın son bölümünde ise halk müziği ile dünya müziğini harmanlayarak kendine özgü tarzıyla önemli bir dinleyici kitlesine ulaşan Oğuz Boran sahne aldı.

Kadeş Spor Kulübü’nün yaz sonu etkinliğine katılanlar, Oğuz Boran’ın muhteşem sahne performansı eşliğinde doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşadı.