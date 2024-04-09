Bayram tatilinin 4’ncü gününde de D-100 / E-80 Karayolu Osmancık geçişi Samsun istikametinde araç trafiği artarken trafiğin akıcı seyrettiği belirtildi.

Geçtiğimiz Cuma akşamından itibaren bayram tatili için yola çıkan vatandaşlar D-100/ E-80 Karayolu üzerinde büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Karayolunda İstanbul yönünde ulaşım normal seyrinde ilerlerken, 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar ise Samsun istikametinde yoğunluğa neden oluyor.

Osmancık İlçe Jandarma ve polis ekipleri, yoğunluk sebebiyle ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipler, uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların GBT sistemi üzerinden kontrollerini gerçekleştiriyor.

Karayolundaki araç trafiğinin aksamaması ve kazaların önüne geçmesi için bazı kavşaklar geçici olarak kapatılırken trafik yoğunluğunun Arife günü artarak devam etmesi bekleniyor.

Editör: Haber Merkezi