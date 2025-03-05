Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler Curling Grup Birinciliği Çorum’da gerçekleşti. Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen grup birinciliği karma, erkekler ve kızlar olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Kızlarda B grubunda Efsa Çelik, Esma Sultan Gölbaşı ve Yağmur Can Bolat oyuncu grubu ile mücadele eden Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi grubu ikinci sırada tamamladı ve finallerde Çorum’u temsil etmeye hak kazandı. Çorum’u erkekler kategorisinde temsil eden 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ve karma kategorisinde temsil eden Osmancık İsmail Karataş Anadolu Lisesi ise finallere grup aşamasında veda etti.

Erkeklerde Çorum grubunu Karabük Seyhan Cengiz Turhan Anadolu Lisesi birinci, Zonguldak Devrek Anadolu Lisesi ikinci, Kastamonu Araç ÇPAL üçüncü, Sakarya Geyve Sinanbey MTAL dördüncü, kızlarda Bartın Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi birinci, Çorum Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Eskişehir Fadime Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü, Sakarya Kaynarca Şehit Ömer Akkuş Anadolu Lisesi dördüncü, karmada ise Sakarya Şehit Üsteğmen Selçuk Esedoğlu Anadolu Lisesi birinci, Kırşehir Akpınar ÇPAL ikinci, Konya Karatay Hamza Yerlikaya Anadolu Lisesi üçüncü, Bolu Turgut Özal Anadolu Lisesi ise dördüncü olarak tamamladı.

Kategorilerinde ilk 4’e adını yazdıran 12 okul finallerde mücadele etmeye hak kazandı.