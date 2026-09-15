Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da gençlerle bir araya geldiği "Gençlik Buluşmaları" programında "Terörsüz Türkiye" sürecine ve "Mekke Ortak Savunma Antlaşması"na ilişkin önemli mesajlar verdi.

"5-1 kazanan Çorum FK, Samsunspor'a ayıp etti"

Toplantının sonunda konu futbola da geldi. Çorum'dan katılan bir öğrencinin memleketini söylemesi üzerine Çorum FK'nın Samsunspor'u deplasmanda 5-1 yenmesine ilişkin "Ayıp ettiniz" diyerek espri yapan Erdoğan, hem bu maç hem de torunlarıyla yaptığı oyuncak alışverişine değindi. Erdoğan, "Dün akşam ayıp ettiniz ya. Ne yaptınız siz Samsun'u? Samsun'u 5-1 mi yendiler? Çorum Samsun'u 5-1 yendi değil mi? Nerede? Hem de Samsun'da. Az önce başkan da durumu söyledi. Torunum dün akşam bile telefonda bana diyor ki ‘Dede' diyor ‘Hani bana canavar oyuncak alacaktın.' Torunlar ikna edilmekten öte sevilir. Hem de öyle sevilir ki onlar şimdi dondurma geliyor ya bal parmaktır. O gün götürdüm oradan Asım hangisini alıyorsun? Şunu. Beğendin mi? Beğendim. Ve kolay kolay da tabii beğenmez. Ve o gün oradan mutlu bir şekilde ayrılması tabii beni ayrıca bir dede olarak mutlu etti. Ama hiçbir şeyi de unutmuyor. Bak dün akşam bile bana telefonda ‘Dede beni götürecek misin?' diyor. Tekrar götüreceğim. Rabbim inşallah sizleri de torun torba sahibi yapsın. Torunlar da elhamdülillah ziyadesiyle 10 oldu. 10 tane torun var ve ayrı bir mutluluk" dedi.