Çok sayıda tesisin açılışını online yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sungurlu'da yapılacak olan barut, fişek ve kapsül fabrikalarının temel atma törenlerini de online gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum programı sonrası Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine hareket edecek.

Hacıbektaş ilçesinde saat 19.00'da restorasyonu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Bektaş Efendi Türbesi'nin” açılışını gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan akabinde Hacı Bektaş Veli 751.Yılı Anma Programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan program sonrası Kadıncık Ana Evi Avlusunda düzenlenecek Muhabbet Sofrası akşam yemeğine katıldıktan sonra ilçeden ayrılacak. (Haber Merkezi)

