Mesajında, tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Coşgunsu, halkın gazeteciler sayesinde olaylardan haberdar olduğunu ve onlar sayesinde düşüncelerini kamuoyuyla paylaşabildiklerini söyledi.

Siyasilerin de gazeteciler sayesinde parti programlarını ve vaatlerini halka iletebildiklerinin altını çizen Barış Coşgunsu, “Herhangi bir göreve aday olan bir kişi gazeteciler sayesinde kendini tanıtabiliyor. Ancak ne yazık ki kar-kış, yağmur-çamur demeden halka hızlı ve tarafsız haber ulaştırmaya çalışan bu kardeşlerimizi hatırlayan, yılda bir kez de olsa onların başarısını, emeğini ve alın terini tebrik eden insan sayısı çok az. Bu konuda yerel yönetimlere, siyasi parti temsilciliklerine, sivil toplum kuruluşlarına ve iş insanlarımıza çok iş düşüyor. Şehrimizin en büyük zenginliği olan basın emekçisi kardeşlerimize hep beraber sahip çıkalım” diye konuştu.

Coşgunsu, konuşmasına şöyle devam etti: “Gazeteciler, çok zor şartlarda bizlere doğru, tarafsız ve hızlı haber ulaştırma gayreti içerisindeler. Basın emekçilerinin, gazetecilerin ne kadar önemli bir görev yaptıklarını hep birlikte görüyoruz. Bu duygularla tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, görevi başında ebediyete intikal etmiş gazeteci kardeşlerime Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır dilerim.”

(Aliye ÖNCEL)

