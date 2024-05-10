İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin 9 farklı noktasında gerçekleştirilen huzur uygulamalarda 462 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, 56 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 196 bin 110 lira ceza uygulandı. 7 motosiklet ve 3 otomobil trafikten men edildi.



Asayiş şube ekiplerince yapılan GBT kontrollerinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan biri cezaevi firarisi 5 kişi saklandıkları ikametler ve uygulama noktalarında yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca uygulama esnasında araçlarda yapılan aramalarda bir araçtan 80 bin adet bandrolsüz makaron ve bir şahıstan da ruhsatsız tabanca elde edildi.