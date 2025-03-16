Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 23 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul, Samsun, Van, Diyarbakır, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Afyon, Isparta, Zonguldak, Şanlıurfa, Malatya, Edirne, Ankara, Kütahya, Hakkari, Uşak, Balıkesir, Mersin, Bursa, Aksaray ve Çorum olmak üzere 23 ilde son iki haftada düzenlenen operasyonlarda, 416 kilogram uyuşturucu madde ile 192 bin 976 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaylarda 56 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 44'ü tutuklandı, 12 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Editör: İHA AJANS