Alaca Çılbır Yemeği ve Alaca Hingali, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yeni lezzetler olarak Çorum’un gururu oldu.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bu önemli gelişmeyi 'Tebrikler Çorum, Tebrikler Alaca' sözleriyle paylaştı.

Alaca Çılbır Yemeği ve Alaca Hingali Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret alarak tescillendi. Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Tebrikler Çorum, Tebrikler Alaca”, 17 olan tescilli ürün sayımız 19’a yükseldi” başlığı ile bu önemli gelişmeyi paylaştı. Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ürünlerin tescillenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederek, hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Çorum’un coğrafi işaretli ürün sayısının 19’a yükselmesi, ilimizin yerel lezzetlerinin tanıtılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Vali Dağlı’nın da belirttiği gibi, bu tesciller hem Çorum’un hem de Alaca’nın gurur kaynağı olarak öne çıkıyor.

Alaca Çılbır Yemeği ve Alaca Hingali’nin tescillenmesi, bölgenin kültürel mirasına katkı sağlarken, yerel lezzetlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

Editör: Haber Merkezi