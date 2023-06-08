Mehmet Bektaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi Haziran ayı dördüncü oturumunda Çorum’a gelen yabancı turist sayısıyla ilgili olarak Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu.

Hazırlanan komisyon raporunu okuyan Turizm Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı, Çorum’da turizm işletmesi belgeli 8 adet, basit konaklama turizm işletmesi belgeli 34 adet olmak üzere bakanlıktan onaylı toplam 42 konaklama tesisi bulunduğunu belirterek, “İlimizdeki konaklama tesislerinin oda sayısı 1.283, yatak kapasitesi 2.530’dur. Konaklama tesislerinin yatak kapasitesi büyük çaplı organizasyonlar için yeterli değildir” dedi.

2022 yılında Çorum’daki müze ve ören yerlerini 7.867 yabancı turistin ziyaret ettiğini, 9.336 yabancı turistin ise Çorum’da konakladığını kaydeden Yağlı, şunları söyledi:

“İlimize en çok Güney Kore, Rusya, İran, Fransa, Ukrayna, Azerbaycan, Almanya ve Gürcistan’dan turist gelmiştir. İlimizin bir geçiş bölgesinde yer almasından dolayı genellikle konaklayan kişilerin iş insanı olduğu, ancak turistlerin ise en az bir gece sezonunda gecelediği tespit edilmiştir. Yakın çevremizle yapılan mukayesede ise Amasya’nın ırmak kenarı konaklama tesislerinin turistler tarafından yıldızlı otellere göre daha çok tercih edildiği, Samsun’un ise büyükşehir olmasından dolayı ağırlıklı olarak iş insanlarına ev sahipliği yaptığı ve verilere göre çevre illere oranla daha çok kişiyi ağırladığı, Tokat’ın ise yıldızlı otelleri olmasına karşın ilimizden daha az misafir ağırladığı görülmektedir.

Önemli bir turizm şehri olan ilimizin konaklama tesis sayısı istenilen düzeyde değildir. Dolayısıyla kongre, festival gibi büyük organizasyonlar yapılabilmesi için daha büyük kapasiteli salon ve yeterli oda sayısı bulunan tesislerin yapılması gerekmektedir. Şehrimizde iş insanlarına yönelik değil, turistlere yönelik planlamalar yapılmalı ve il merkezinde tarihi dokuyu ve ilin kültürünü hissedecekleri butik konaklama alanları oluşturulmalı, rekabeti güçlendirecek yıldızlı otel sayısında artış sağlanmalıdır.”