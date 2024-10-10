Yaklaşık 8 aydır kanser ile mücadele eden 35 yaşındaki polis memuru Erdem Yaman İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapıyordu. Önceki gün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Merhum Erdem Yaman’ın cenazesi 11 Ekim Cuma günü Çorum’un Kargı ilçesi Halılar Köyü camiinde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile Mezarlığına defnedilecektir.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.