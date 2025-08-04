Türk güreşinin son dönemdeki efsanelerinden, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül adına Ankara’da ikincisi düzenlenen Taha Akgül Karakucak Güreşleri rekor katılımla Ankara’da yapıldı. Çorumlu iki pehlivan kilolarında şampiyon oldu.

Keçiören Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadı’nda rekor katılımla Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen güreşlere 81 ilden 2.200 pehlivan katıldı. İskilipli güreşçilerden Yunus Emre Battal 60 kiloda, Ferhat Yiğit ise 65 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldular. Battal ve Yiğit aynı zamanda 120’şer bin lira para ödülü aldı.

ALTIN KEMER AKTÜRK’ÜN

Öte yandan, başpehlivanlığı finalde Rıza Yıldırım’ı 6-0 yenen Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk aldı. İkinci kez başpehlivan olan Aktürk altın kemerin sahibi olurken, Ali Gürbüz ve Erkan Taş ise üçüncülüğü paylaştı.