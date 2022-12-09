Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleştirilen 'Yılın En Başarılı' sivil toplum ödülleri ödül törenine sanat, siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin ödül almak üzere katıldı.

Bürokrasi alanında yılın en başarılı bürokratı ödülü Çalışma Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman’a verildi.

Karaman, ödülünü Ankara Sivil Toplum Platformu Onursal Başkanı Veli Sarıtoprak ve Çorumlu Sanayici İşadamları Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Darıcıoğlu’nun elinden aldı.

Karaman konuşmasında, “Beni bu ödüle layık gören tüm STK temsilcilerine ve Ankara Sivil Toplum Platformu üyelerine teşekkür ediyorum. Bu ödül aynı zamanda benim daha çok mücadele etmem için bir başlangıca vesile oldu. Uzun yıllardan bu yana devletin farklı kademelerinde hizmet ettim, etmeye de devam edeceğim. Çok yakın bir tarihte de yeni bir oluşuma giderek, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Çorumlu Bürokratlar Derneği’ni kurduk. Bu derneğimiz ile birlikte hemşehrilerimiz için daha güzel çalışmalara imza atacağımızı da buradan sizlerle paylaşmak istiyorum, Bizim mottomuz ‘Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz’ en iyisi için, daha iyisi için mücadeleye devam” dedi.

Gecede ayrıca Mehmetçik Vakfı Başkanı Engin Durak, LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer ve Ankara Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı da ödüle layık görüldü. (Haber Merkezi)

