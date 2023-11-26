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Alınan bilgiye göre, Çorumlu işçi Feridun Akın, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir limanda ağır tonajlı forkliftin altında kaldı.

Talihsiz adamın forkliftin altında kaldığını gören diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen Akın hayatını kurtarılamadı.

Osmancık nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Feridun Akın, İskenderun Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Osmancık'ta Büyükdoğu Tiyatrosunun kurucusu olan Akın'ın ilçede amatör tiyatronun önemli isimlerinden olduğu öğrenildi.