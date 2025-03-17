Çorum’un ve Türk badmintonunun lokomotiflerinden Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi, uluslararası tarihi bir başarıya daha imza attı. Akademinin 3 sporcusu, Macaristan’da düzenlenen uluslararası turnuvada şampiyon oldu.

Macaristan’ın Pécs şehrinde düzenlenen 1.Multi Alarm Uluslararası Gençlik Turnuvası’nda, U13 yaş kategorisinde, antrenör Eren Murat Güngör nezaretinde Türkiye’yi temsil eden Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sporcularından Yağmur Koçak tek kadınlarda, Kıvanç Gökgöz ise tek erkeklerde şampiyon olarak Türkiye’ye altın madalya kazandırdılar.

Karışık çiftlerde ise, Yağmur Koçak&Çağan Boyar çifti tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi. Böylece Çorumlu sporcular 3 şampiyonluk kazanarak tarihi bir başarıya imza attılar.

KULÜBÜMÜZ EKOL HALİNE GELDİ

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi Başkanı ve aynı zamanda antrenörü Barış Boyar, Macaristan’da kazanılan büyük başarı sonrası yaptığı açıklamada, antrenör Eren Murat Güngör ve sporcuları kutlarken, “Osmancık ve Çorum’un yetenekli sporcuları, bu büyük organizasyonda üstün performans sergileyerek ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler.

Bu büyük başarı, sadece sporcularımızın değil, Osmancık ve Çorum’un spor altyapısının, antrenörlerimizin ve bizlere destek olan herkesin ortak gururudur.

Kulübümüz, yıllardır sporcularımıza disiplinli bir eğitim sunarak, onları uluslararası alanda başarıya taşıyan bir ekol haline gelmiştir. Badminton branşında yerelden çıkıp Avrupa ve dünya sahnesine uzanan sporcularımız, Osmancık’ın, Çorum’un ve Türkiye’nin adını bir kez daha duyurmuşlardır.

MOTİVASYON KAYNAĞI OLACAK

Bu başarı, Osmancık’ta ve Çorum’da spora verilen emeğin ve yatırımların karşılığını aldığımızın en büyük göstergesidir. Badminton branşında elde edilen bu zafer, bizlere daha büyük hedeflere ulaşmak için ilham verirken, gelecek nesiller için de güçlü bir motivasyon kaynağı olacaktır.

Osmancık’ın, Çorum’un ve Türkiye’nin ismini en yükseğe taşıyan sporcularımızı yürekten kutluyorum” dedi.

Boyar, çalışmalarında kendilerine her zaman destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan’a teşekkür etti.