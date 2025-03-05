Zonguldak’ta düzenlenen Okullararası Gençler Tekvando Grup Birinciliği’nde Çorum’dan 3 öğrenci sıkletlerinde derece yaparak finallere adını yazdırdı.

Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler Tekvando Grup Birinciliği 1-3 Mart tarihleri arasında Zonguldak’ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin ter döktüğü müsabakalarda Çorum’dan Mehmet Emin Dinçer 58 kiloda ikinci, Yağmur Kazak 55 kiloda ve Tugay Yolal 73 kiloda üçüncü olarak Niğde’de yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadeleye etmeye hak kazandılar.