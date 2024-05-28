Türkiye Dağcılık Federasyonu, Çorum Dağcılar Birliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Temel Dağcılık Eğitimine 10 sporcunun katıldığı belirtildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs’ta başlayan dağcılık temel kursu 2 Haziran’da tamamlanacak olup, bu süre zarfında katılımcılara Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zafer Doğru tarafından dağcılık temel eğitimi veriliyor.

Çorum Dağcılar Birliği Başkanı Elif Erdem yaptığı açıklamada, “Eğitimler ve süre gelen süreçte gerçekleştireceğimiz faaliyetler sayesinde yeni dağcılar, sporcular, eğitimli arama kurtarma personelleri yetişecek. Çorumda dağcılık sporu gelişerek aynı zamanda memleketimizin tanıtımına katkıda bulunmuş olacağız” dedi.

Erdem, kurs için toplantı salonunu tahsis eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a da teşekkür etti.