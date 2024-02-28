İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Altınevler Sokak’ta Yunus ekipleri destekli eş zamanlı uygulama yaptı.

810 aracın kontrol edildiği denetimlerde, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abartı egzoz kullanan ve uygulama noktasından kaçan 33 sürücüye 349 bin 918 lira para cezası uygulandı.



Denetimlerde trafik kanununa uygun olmadığı belirlenen 5 motosiklet ile 3 araç trafikten men edildi.

Ayrıca il merkezinde meydana gelen 8 ayrı kazada 4 kişi yaralandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.