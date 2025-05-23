Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca ile Yaydiğin mevkiinde oluşturulan doğal yaşam alanını ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalgan, sahipsiz sokak hayvanlarının vatandaşların can güvenliği ve huzurunu tehdit ettiğini, bu sorunu ortadan kaldırmak üzere sahipsiz sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturulduğunu bildirdi.

Alanın tamamlanmasıyla kentte sahipsiz sokak hayvanlarının kontrollü şekilde toplanmaya başlandığını belirten Çalgan, “Bugün itibarıyla, sokaklarda vatandaşlarımızın emniyetini ve asayişini tehdit eden sahipsiz hayvanları toplamaya başlamış bulunuyoruz. Bir program dâhilinde bakımı yapılabilecek, muayene ve tedavi edilebilecek kadar sahipsiz hayvanı Doğal Yaşam Alanına alacağız” ifadelerini kullandı.



Çalgan, Doğal Yaşam Alanı'nda mama üretim tesisi kurulduğunu, toplu yemek çıkaran tesislerden ve pazar yerlerinden toplanan yiyecek atıklarının bu tesiste mamaya dönüştürüleceğini, sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını bu tesisten karşılayacaklarını aktardı.

İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca ise sahipsiz sokak hayvanları konusunda Türkiye genelinde çalışma yürütüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Bizim buradaki temel amacımız insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığıdır. Bu üç bileşen bizim için çok önemli. Sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilite edilmesi ve doğal yaşam alanında beslenmesini esas alan sürdürülebilir yeni bir model benimsendi. Bu yöntem dünyadaki en insancıl çözüm. Her ilde il özel idareleri ve belediyeler aracılığıyla doğal yaşam alanları oluşturduk. Bu alanlar, her ilin kapasitesine göre belirlendi. Bu yıl sonuna kadar sokak hayvanlarıyla ilgili ülke genelinde bir sorun kalmayacak.”