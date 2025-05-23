Bilimsel Eczacılığın 186. yılı vesilesiyle 45. Bölge Çorum Eczacı Odası, örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

Çorum’da görev yapan eczacılara Eczacı Odası tarafından takdim edilen bu özel hediye, Hitit Üniversitesi, Çorum Belediyesi Kadın Girişimciler Birimi ve Çorum Eczacı Odası işbirliğiyle tasarlandı.

Tamamı kadın girişimciler tarafından el emeğiyle üretilen bu hediyeden elde edilen tüm gelir, kadın girişimcilerimizin desteklenmesi amacıyla kullanıldı.

Oda yönetiminin talebiyle, medeniyetin beşiği olan Hititlerden bir reçete tarifi, arkeolog akademisyenler tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Bu reçete, eczacı logosuyla bütünleştirilerek tarihle bilimi, kültürle mesleği buluşturan anlamlı bir simge haline getirildi. Ortaya çıkan hediye, “Medeniyetler buluşmasını” temsil eden özgün bir tasarım niteliği taşıyor.

Kadın emeğini, tarihsel mirası ve eczacılık mesleğini bir araya getiren bu proje, yalnızca meslek camiasına değil, tüm sivil toplum kuruluşlarına da ilham verecek örnek bir sosyal sorumluluk çalışması olarak öne çıkıyor.

Çorum Eczacı Odası olarak, eczacılık mesleğinin toplumsal değerine yakışan, sosyal fayda odaklı projeler üretmeye ve mesleğin saygınlığını artıran çalışmalara kararlılıkla devam edileceği dile getirildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ