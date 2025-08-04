İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik vatandaşların yoğunluk oluşturduğu park ve bahçeler ile cadde ve sokaklarda gece saatlerinde uygulamalar gerçekleştirildi.

Asayiş, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen "şok" uygulamalarda, 4 tabanca, 4 tüfek, 43 mermi, 1 adet pala diye tabir edilen kesici alet ile 42,23 gram sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Suç unsurlarının bulunduğu kişiler hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen 3 sürücüye 56 bin lira ceza uygulandı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK