9 Şubat 2022’de Çorum’un Osmancık İlçesinde Yasemin ve Hasan Bostancı çiftinin çocukları olarak dünyaya gelen minik Ege, Türkiye’deki tedavi olmayı bekleyen yüzlerde SMA hastası çocuklardan biri.

Doğduktan sonra 15 ay geçmesine rağmen hala yürüyemediği fark eden Bostancı ailesi Ege’yi doktora götürüyor. Çeşitli araştırma ve incelemelerin ardından doktorlar tarafından Ege’ye SMA Tip 2 ölümcül kas hastalığı tanısı konuyor. Tanının konulmasıyla birlikte Ege’nin de zorlu tedavi süreci başlıyor.

Ege’nin yaş ve kilo sınıra takılmadan tedavisi olması gerekiyor

Tekstil işçisi olan Baba Hasan Bostancı, bu süreçte ev hanımı olan eşine destek olabilmek amacıyla işinden ayrılmak zorunda kalıyor. Şuan hastalık sürecinde solunum ve fizik tedavi desteği alan Ege’nin kaslarını kaybetmeden biran önce gen tedavisi olması ve ilacını alması gerekiyor. Tabi bunun için Ege’nin tüm SMA hastaları gibi önünde onu bekleyen kritik bir yaş ve kilo sorunu bulunuyor. Ege’nin bu tedaviyi olabilesi için kilo almaması hayati öneme sahip. Hasan ve Yasemin çifti oğullarının kilo almaması adına Ege’yi aç yatırmak zorunda kalıyor.

Tedavi için yaklaşık 60 milyon TL'ye ihtiyaç var

Türkiye’de olmadığı için yurt dışında yapılabilen gen tedavisi ise oldukça pahallı bir tedavi. Bunun için tam 1 milyon 819 bin 500 Dolar yani yaklaşık 60 milyona yakın bir paranın olması gerekiyor. Aile ise bu parayı toplayabilmek için Valiliğin de onayıyla yardım kampanyası başlattı. Şimdi Çorumlu hemşehrilerinden çocukları Ege için destek bekliyor.

İşte Ege’ye nefes olacak yardım hesapları

TL IBAN: TR76 0013 4000 0234 6220 6000 01

USD IBAN: TR49 0013 40000234 6220 6000 02

EUR IBAN: TR22 0013 40000234 6220 6000 03

GBP IBAN: TR92 0013 40000234 6220 6000 04