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Kale Mahallesi Eti Caddesi üzerinde bulunan bir işyeri ve ikamete motosikletle gelen 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla ateş edildi.

Saldırı sonrası ismi öğrenilemeyen bir kişi motosikletle kaçan şahısların arkasından ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce çevrede yapılan araştırmada olayda kullanılan motosiklet Nergis Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

Saldırı olayını gerçekleştirdiği iddia edilen S.T.(21) isimli şahısın ise vücuduna isabet eden saçmalar ve tabanca mermisi ile yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis kamera kayıtlarından tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.