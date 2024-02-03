Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt genelinde tuzağa düşürdükleri kuyumcuları altın süsü verdikleri metallerle dolandırıp haksız kazanç elde eden 4 şüpheliyi belirledi. İcra edilen teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen mali şube polisleri düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Dolandırıcıların Ankara başta olmak üzere Tokat, Sivas, Çorum, Sakarya, Elazığ, Diyarbakır ve Kars illerinde karıştıkları 12 olayda 25 kuyumcuyu dolandırdıkları öğrenildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile birlikte yürütülen operasyonda, 250 bin liralık vurgun yapan şahısların elde ettikleri nakitleri yakalanmaları durumunda kaybetmemek için başka kişilerin hesaplarına aktardıkları belirtildi.



TANINMAMAK İÇİN KILIK DEĞİŞTİRMİŞLER

Şüphelilerin yakalanmamak için dolandırıcılık yaptıkları esnada farklı kılıklara büründükleri, kuyumculara altınları götüren kişileri sabıka kaydı olmayanlardan seçtikleri, komisyon verdikleri ve sürekli değiştirdikleri aktarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.