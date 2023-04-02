Olay sabah saat 04.00 sıralarında Gülabibey Mahallesi Kapaklı 44. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre park halindeki 19 FB 599 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi.

Otomobilin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, tamamen yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay sonrası çevrede kamera araştırması yapan polis ekipleri şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.